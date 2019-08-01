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Сирия новости 1 августа 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвинулась в Хаме, взрыв автомобиля SDF в Ракке

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ВКС РФ

Сирия, 1 августа. При поддержке ВКС РФ САА продолжает зачищать от террористов северо-запад Хамы. Автомобиль курдов подорвался на мине в Ракке. Протурецкие боевики возобновили обстрелы позиций курдов на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в борьбе с террористами, осуществляя боевые вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территории на северо-западе Дейр-эз-Зора; зачистили от джихадистов населенные пункты Хасрайя, Аль-Мушейрифа, Абу Руайда в Хаме.

«Исламское государство»1: организовало вылазку в районе Абу-Кемаля на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Ансар Ат-Таухид»: обстреляла город Маардис севернее Хамы.

Курды: оказались под ударом протурецких боевиков в северной части Алеппо; понесли потери в результате взрыва в провинции Ракка.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

К северу от Алеппо возобновились вооруженные стычки между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и поддерживаемыми Турцией исламистами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), боевики протурецких бандгрупп обстреливают позиции курдских отрядов в районе населенного пункта Харбул, расположенного на линии разграничении сил сторон, из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Никакой информации о возможных потерях со стороны курдов в живой силе или технике пока не поступало. Напомним, накануне удары джихадистов по подконтрольным курдским отрядам территориям привели к возникновению пожаров и частичному разрушению жилых домов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) заявил о вылазке террористов «Исламского государства» в районе города Абу-Кемаль на юго-востоке провинции. Сообщается, что боевики одной из подпольных групп террористической группировки обстреляли из минометов район Аль-Хаджана на окраине населенного пункта. По предварительным данным, радикалы ИГ1 могли пробраться на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории со стороны американской военной базы «Ат-Танф» через районы Сирийской пустыни. Как известно, местные активисты неоднократно утверждали, что в оккупированной США 55-километровой зоне на юге соседнего Хомса скрываются боевики различных исламистских формирований.

Между тем военнослужащие САА приступили к обследованию территорий к северо-западу от Дейр-эз-Зора. По информации военного источника в Twitter (rien4djri), обыски прошли в районе поселения Аш-Шамития. О результатах проведенной операции пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

ВКС РФ продолжили работу на юге провинции, атакуя огневые позиции исламистов, которые не перестают обстреливать подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории. Согласно данным интернет-портала Step News Agency, точечные авиаудары российских самолетов пришлись по военным объектам радикалов недалеко от Хан-Шейхуна, а также на подступах к населенным пунктам Маарет Хурма, Басида и Кафр-Небель. Twitter-канал (baladinetwork) передает, что под огнем также оказался населенный пункт Ат-Тамания. Как известно, в настоящий момент правительственные войска ведут наступление на северо-западе соседней Хамы. Поддержка авиации РФ позволила им серьезно продвинутся в сторону границы с Идлибом.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Поступила информация о новом взрыве в провинции Ракка. Как передает военный источник в сети Twitter (r_u_vid), автомобиль, в котором находились бойцы из Отрядов народной самообороны (YPG), подорвался на мине, заложенной на обочине дороги. Данные о точном месте происшествия пока уточняются. В результате взрыва был убит один из курдских радикалов. Предполагается, что к установке бомбы имеют отношение террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые нередко осуществляют вылазки в оккупированных курдами районах провинции.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Сирийская арабская армия (САА) не прекращает вести ожесточенные бои с джихадистами вооруженной оппозиции на линии соприкосновения сил сторон. По последним данным военного источника в сети Twitter (MIG29), под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Хасрайя, Аль-Мушейрифа, Абу Руайда, а также вышка связи Syriatel. Напомним, активизация боевых действий САА на данном направлении была спровоцирована регулярным нарушением огня в демилитаризованной зоне со стороны исламистов.

Тем временем радикалы в очередной раз открыли огонь по мирным населенным пунктам. Так, по информации Twitter-канала (Step_Agency), под ударом боевиков группировки «Ансар Ат-Таухид», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1, оказался город Маардис к северу от административного центра провинции. О возможных жертвах среди гражданского населения пока не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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