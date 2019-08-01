Сирия, 1 августа. При поддержке ВКС РФ САА продолжает зачищать от террористов северо-запад Хамы. Автомобиль курдов подорвался на мине в Ракке. Протурецкие боевики возобновили обстрелы позиций курдов на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в борьбе с террористами, осуществляя боевые вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территории на северо-западе Дейр-эз-Зора; зачистили от джихадистов населенные пункты Хасрайя, Аль-Мушейрифа, Абу Руайда в Хаме.

«Исламское государство»1: организовало вылазку в районе Абу-Кемаля на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Ансар Ат-Таухид»: обстреляла город Маардис севернее Хамы.

Курды: оказались под ударом протурецких боевиков в северной части Алеппо; понесли потери в результате взрыва в провинции Ракка.

Провинция Алеппо

К северу от Алеппо возобновились вооруженные стычки между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и поддерживаемыми Турцией исламистами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), боевики протурецких бандгрупп обстреливают позиции курдских отрядов в районе населенного пункта Харбул, расположенного на линии разграничении сил сторон, из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Никакой информации о возможных потерях со стороны курдов в живой силе или технике пока не поступало. Напомним, накануне удары джихадистов по подконтрольным курдским отрядам территориям привели к возникновению пожаров и частичному разрушению жилых домов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) заявил о вылазке террористов «Исламского государства» в районе города Абу-Кемаль на юго-востоке провинции. Сообщается, что боевики одной из подпольных групп террористической группировки обстреляли из минометов район Аль-Хаджана на окраине населенного пункта. По предварительным данным, радикалы ИГ1 могли пробраться на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории со стороны американской военной базы «Ат-Танф» через районы Сирийской пустыни. Как известно, местные активисты неоднократно утверждали, что в оккупированной США 55-километровой зоне на юге соседнего Хомса скрываются боевики различных исламистских формирований.

Между тем военнослужащие САА приступили к обследованию территорий к северо-западу от Дейр-эз-Зора. По информации военного источника в Twitter (rien4djri), обыски прошли в районе поселения Аш-Шамития. О результатах проведенной операции пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжили работу на юге провинции, атакуя огневые позиции исламистов, которые не перестают обстреливать подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории. Согласно данным интернет-портала Step News Agency, точечные авиаудары российских самолетов пришлись по военным объектам радикалов недалеко от Хан-Шейхуна, а также на подступах к населенным пунктам Маарет Хурма, Басида и Кафр-Небель. Twitter-канал (baladinetwork) передает, что под огнем также оказался населенный пункт Ат-Тамания. Как известно, в настоящий момент правительственные войска ведут наступление на северо-западе соседней Хамы. Поддержка авиации РФ позволила им серьезно продвинутся в сторону границы с Идлибом.

Провинция Ракка

Поступила информация о новом взрыве в провинции Ракка. Как передает военный источник в сети Twitter (r_u_vid), автомобиль, в котором находились бойцы из Отрядов народной самообороны (YPG), подорвался на мине, заложенной на обочине дороги. Данные о точном месте происшествия пока уточняются. В результате взрыва был убит один из курдских радикалов. Предполагается, что к установке бомбы имеют отношение террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые нередко осуществляют вылазки в оккупированных курдами районах провинции.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) не прекращает вести ожесточенные бои с джихадистами вооруженной оппозиции на линии соприкосновения сил сторон. По последним данным военного источника в сети Twitter (MIG29), под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Хасрайя, Аль-Мушейрифа, Абу Руайда, а также вышка связи Syriatel. Напомним, активизация боевых действий САА на данном направлении была спровоцирована регулярным нарушением огня в демилитаризованной зоне со стороны исламистов.

Тем временем радикалы в очередной раз открыли огонь по мирным населенным пунктам. Так, по информации Twitter-канала (Step_Agency), под ударом боевиков группировки «Ансар Ат-Таухид», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1, оказался город Маардис к северу от административного центра провинции. О возможных жертвах среди гражданского населения пока не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.