Медведев прибыл с рабочей поездкой на Сахалин

Южно-Сахалинск, 1 августа. Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневной рабочей поездкой на Дальний Восток. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра России.

Глава правительства прибыл в Читу, где провел совещание по вопросам развития Забайкальского края. В ходе совещания Медведев поручил обеспечить новым жильем жителей Забайкалья, которые пострадали от пожаров в апреле 2019 года.

«Необходимо завершить этот процесс как можно быстрее, чтобы зима для пострадавших людей уже была в нормальных условиях. До 15 октября должны быть восстановлены все объекты жилищно-коммунального хозяйства», — отметил глава правительства.

Кроме того, в ходе совещания обсуждалась экономическая ситуация в регионе. По словам премьер-министра, в последние годы Забайкальский край оказался в очень сложном положении из-за несбалансированности бюджета. Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития «Забайкалье», которое поможет снизить финансовую нагрузку и позволит активировать развитие транспортной инфраструктуры.

Позднее Дмитрий Медведев провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. В ближайшие часы премьер-министр встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

«2 августа в Сахалинской области Медведев осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона и проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.

В рабочей поездке главу правительства РФ сопровождают губернаторы регионов, вице-премьеры и другие руководители разных министерств и ведомств, передает РИА Новости.