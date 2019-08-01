Следователи попросят об аресте наиболее агрессивных участников «мирного митинга» в Москве

Москва, 1 августа. Пятеро участников незаконного митинга «оппозиции» в центре Москвы задержаны следователями. Об этом сообщили в СК РФ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что следствие будет ходатайствовать об их аресте. Кроме того, сотрудники СК планируют еще ряд задержаний в рамках дела о массовых массовых беспорядках на этой несогласованной акции.

Уточняется, что к совершению этих преступлений причастны минимум десять наиболее активных участников.

«Следователи уже получили доказательства причастности более десяти граждан к совершению указанных преступлений», — подчеркнули в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, по факту запрещенной акции 27 июля в центре Москвы СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и причинении насилия по отношению к представителям власти.

Так называемый «мирный митинг» был организован недопущенными к выборам в Мосгордуму «оппозиционерами» Любовью Соболью, Ильей Яшиным, Дмитрием Гудковым и другими «политиками». Накануне акции они активно распространяли призывы к москвичам присоединиться к этой «сходке». Прокуратура Москвы уведомила всех самовыдвиженцев о недопустимости нарушения законодательства. Однако они проигнорировали предупреждения надзорного ведомства и предпочли подвергать опасности жителей Москвы.

В итоге митинг был проведен. Позже стало известно, что на него привозили массовку из регионов. Провокаторы за деньги бросались на сотрудников полиции, нападали на них, швыряли в стражей порядка бутылками, распыляли слезоточивый газ. Часть нарушителей прорвала оцепление. Кроме того, участники «сходки» предприняли попытку заблокировать движение транспорта по Садовому кольцу.



