ДТП на плотине ГЭС в Иркутске. ФАН-ТВ

В Иркутске произошло серьезное ДТП. На плотине ГЭС столкнулись автобус и автомобиль Kia. Погибли две женщины: водитель легкового автомобиля и пассажир маршрутки. С травмами госпитализированы девять человек, включая водителя маршрутки.

По предварительной версии, рейсовый автобус направлялся из Октябрьского в сторону Свердловского района. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).