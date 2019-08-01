Киселев сомневается в корректности опроса «Левада-центра» по доверию к телевидению

Около четверти россиян потеряли доверие к телевидению за последние десять лет. Граждане РФ, согласно данным «Левада-центра», стали гораздо реже смотреть федеральные телеканалы, а треть респондентов черпают информацию из независимых СМИ. Треть населения смотрит видеоблоги, а половина пользуются мессенджером WhatsApp.



Главными тенденциями, которые зафиксированы в отчете «Левада-центра», являются постепенный упадок популярности телевидения, рост влияния Интернета, социальных сетей и видеоблогов, а также повышение доверия к независимым СМИ.

У «Левада-центра» есть опыт некорректных опросов, например, по отношению к Иосифу Сталину, напоминает ведущий программы «Вести недели», гендиректор МИА «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев.

«Там была некорректная интерпретация. Согласно тому опросу, около 70% людей положительно относятся к Сталину, и на этом основании нас всех назвали коммунистами. А затем был опрос ВЦИОМ, который показал, что лишь 5% россиян хотели жить в эпоху Сталина. Эти цифры не бьются. Таким образом, я в этот опрос не верю и не могу поручиться за его корректность. Везде в мире телевидение остается влиятельнейшим средством массовой информации», — заявил журналист в беседе с Федеральным агентством новостей.

Интернет стал средством доставки телевизионного контента в мире, отметил он.

«Интернет и телевидение будут существовать параллельно. Это как кино и театр. Раньше думали, что телевидение убьет кино, но такого не произошло. Раньше думали, что кино убьет театр, но он остался. Поэтому хоронить телевидение — это дело преждевременное. Телевидение остается, согласно опросам, которые вызывают доверие, самым авторитетным и вызывающим доверие средством массовой информации. А Интернет везде в мире переполнен грязью и является ненадежным источником информации. Кроме того, на телевидении автор отвечает своим лицом. Журналист с ТВ является очевидцем и свидетелем. А Интернет, как правило, представляет собой размышление у себя дома на кухне», — подчеркнул Киселев.

Нужно спокойно относиться к таким опросам, добавил собеседник ФАН.

Данный опрос «Левада-центра» был проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Последние данные приведены на март 2019 года.