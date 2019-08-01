Киселев объяснил корыстными целями нежелание Запада признавать Крым российским

Москва, 1 августа. Западные страны не заинтересованы в признании Крыма российским и отражении правдивой информации о жизни на полуострове, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По его словам, на Западе продолжают поддерживать «враждебность, которая является частью военно-промышленного комплекса». В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» Киселев заметил, что «на этом зарабатываются деньги».

«Людям продают страх и без Крыма — это сложно, это стало образом жизни западного союза, если выражаться языком русского философа Александра Зиновьева. Это не соответствует финансовым и денежным корыстным интересам Запада признать Крым, признать реальность», — объяснил Киселев.

Он обратил внимание на тот факт, что ждать, когда западные страны изменят отношение к Крыму, не стоит. Гендиректор МИА «Россия сегодня» заметил, что необходимо работать в этом направлении. Важно «доносить информацию, но не делать себя зависимым от этого», сказал он.

«Мы должны успокоиться и жить своей жизнью, собственной повесткой и не очень расстраиваться по этому поводу», — резюмировал Киселев.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после референдума, на котором большинство местных жителей высказалось за вхождение полуострова в состав РФ. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако киевская власть продолжает считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Лидер российского государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.