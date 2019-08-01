Автоэксперты составили топ-3 спорткаров из прошлого за 300 тысяч рублей

Москва, 1 августа. Автомобильные эксперты составили топ-3 спортивных машин из прошлого с мощным мотором, которые можно купить за 300 тыс. рублей на российском рынке.

Лидером рейтинга стала японская Toyota Celica, которую выпускали с 2002 года. По словам экспертов, у авто есть ряд преимуществ, среди которых — низкий расход топлива, качественная динамика, привлекательный экстерьер и интерьер. Единственный минус — высокий налог за мощный мотор производительностью 192 лошадиные силы.

Вторую строчку в списке занимает Hyundai Tiburon. Под капотом авто установлен 2,7-литровый двигатель мощностью 165 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что такое авто редко встречается на российских дорогах, пишет «Инфореактор».

Замыкает топ-3 Mitsubishi Eclipse. Японские автомобили доступны в разных ценовых категориях. Наиболее подержанные и наименее исправные можно «урвать» и за 100 тыс. рублей.

Ранее CarsWeek.ru составил свой рейтинг бюджетных спорткаров в РФ. Лидером рейтинга стал немецкий BMW Z4 за 3,2 млн рублей.