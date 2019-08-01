В ДНР рассказали, когда заработает железнодорожный вокзал в Донецке

Донецк, 1 августа. Донецкий железнодорожный вокзал сможет полностью возобновить работу только когда боевые действия в Донбассе прекратятся. Об этом сообщил и. о​​​. начальника пассажирской службы госпредприятия «Донецкая железная дорога».

Железнодорожный вокзал в Донецке до начала гражданской войны на Украине считался одним из самых современных в стране. Его реконструировали к чемпионату Европы по футболу 2012 года. На работы было потрачено более 120 миллионов долларов. Вокзал ежесуточно принимал до 35 тысяч пассажиров, однако с началом боевых действий в Донбассе его стали обстреливать. В августе 2014 года донецкий вокзал полностью прекратил принимать и отправлять поезда.

Как рассказал и. о​​​. начальника пассажирской службы госпредприятия «Донецкая железная дорога», сейчас возможности запустить поезда нет, так как, например, сообщение между Донецком и Ясиноватой пролегает вблизи линии соприкосновения. Этот фактор делает невозможным обеспечение безопасного проезда.

«Это (возобновление железнодорожного сообщения. — Прим. ред.) возможно будет при полном прекращении боевых действий», — сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что сейчас на территории донецкого вокзала работают кассы по продаже билетов, кафетерий, парковка и комната отдыха. По его словам, пассажирские поезда дальнего следования ходят только по направлениям Ясиноватая — Успенская (к границе с Россией) и Ясиноватая — Луганск (в ЛНР).

Ранее пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщила, что украинская армия размещает военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. При этом в середине июля контактная группа по Донбассу согласовала с 21 июля новое перемирие. Договоренности запрещают ведение огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в стране Донбасс не согласился с новыми властями. В ответ на это киевское руководство начало так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По данным ООН, жертвами вооруженной операции украинских силовиков стали более 10 тысяч человек.