Абсурдная «независимая экспертиза» не поможет Соболь попасть в Мосгордуму

Москва, 1 августа. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло указал на ложь Любови Соболь о якобы праве участвовать в выборах в Мосгордуму после проведения «независимой экспертизы» подписей. Об этом он написал на своей странице в телеграм-канале.

Соратница блогера Алексея Навального Соболь возмущена отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать ее на выборы. Стоит отметить, что причина обоснована законом: уровень брака в документах одиозной активистки превысил допустимую норму.

Однако Навальный уверяет, что была проведена некая «независимая экспертиза» подписей, которая не выявила существенных нарушений, в частности у Соболь. Этот аргумент кандидатка использует как один из основных, призывая людей выходить на улицы ради нее.

Однако за громкими высказываниями скрывается главное: «независимой экспертизы» не было. Дело в том, что анализ документов проводил специалист, а не эксперт. Главное отличие первого: он не несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения. Следовательно, бумага, которой трясет Соболь, является исключительно частным субъективным мнением.

Ремесло также напомнил, что к настоящей экспертизе могли быть привлечены эксперты из органов внутренних дел, что сделано не было.

«Таким образом, «экспертиза» Соболь — лишь одно из доказательств, на котором может быть основан иск, — заключает юрист. — Но иск в суд она до сих пор не подала (интересно, почему?), а вместо этого настаивает, что ее должны восстановить в списках лишь на основании частного мнения специалиста, которое она сама оплатила».

Порог недействительных подписей в подписных листах Соболь составил 14,67%. Соратница Навального не собрала необходимое количество документов и решила заполнила пробелы подделками. В одной из столичных квартир еще во время подписной кампании была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за Соболь. Среди «мертвых душ» оказались действительно умершие люди: сын покойной москвички обнаружил в списках свою мать.