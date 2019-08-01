Экс-депутат Рады спрогнозировал, что будет с Порошенко через десять лет

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, как он себя видит через десятилетний срок, и назвал работу своей мечты, с которой он к этому времени планирует уже расквитаться.

Отвечая на вопрос «Украинской правды», кем он себя видит через десять лет, Порошенко ответил:

«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы завершал свою каденцию (срок) депутата Европарламента».

В ходе интервью Порошенко отказался оценивать свои достижения и провалы на посту президента страны и вновь не удержался от антироссийской риторики, бездоказательно обвинив Россию в вынашивании плана «уничтожить Украину».

Комментируя планы Петра Порошенко заполучить место депутата Европарламента, экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Спиридон Килинкаров отметил, что бывшему президенту Украины вряд ли стоит загадывать настолько далеко и строить столь оптимистические планы.

«Единственное правильное слово, которое произнес Порошенко, — это «срок», — отметил Килинкаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но это срок не пребывания в Европейском парламенте, а срок в украинской тюрьме. Напомню, Порошенко фигурант уже 11 уголовных дел. Кроме коррупционных скандалов, в которые он вовлечен, за ним числятся и более серьезные дела».

По мнению экс-депутата Рады, бывшему президенту Украины грозит уголовное преследование, в том числе за военные преступления из-за развязывания гражданской войны на территории собственной страны.

«Считаю, что этот человек совершил военное преступление: именно Порошенко дал команду наступать на Донецк и Луганск, так что его место не в Европейском парламенте, а в тюрьме в качестве военного преступника», — отметил Килинкаров. «Так что не знаю, о чем он там мечтает, он может мечтать о чем угодно, но правда жизни совершенно другая», — резюмировал экс-депутат Рады.

В настоящее время, по данным СМИ, Петр Порошенко вместе с семьей находится за пределами Украины. Согласно его заявлению, он отбыл на отдых. Однако политологи сомневаются, что Порошенко рискнет вернуться на Украину, поскольку там ему грозит уголовное преследование.