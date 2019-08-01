Эксперты рассказали о плюсах и минусах ипотечных каникул

Москва, 1 августа. В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах, который дает возможность заемщикам взять небольшой перерыв в выплатах.

Такая возможность будет особенно актуальна для людей, которые потеряли работу, были вынуждены взять больничный или получили инвалидность. В этом случае банк может дать отсрочку на срок до 6 месяцев при условии, что кредит заемщика не превышает 15 млн рублей, а купленное жилье является единственным, пишет портал Infox.ru

Эксперты утверждают, что ипотечные каникулы действительно могут выручить граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Система довольно гибкая — заемщики могут взять каникулы на любой период, если он не превышает 6 месяцев. Кроме того, они имеют возможность снизить или вовсе отменить ежемесячные выплаты на это время.

Однако есть в данной схеме и свои подводные камни. Так, например, выигрывая по времени, клиент банка при этом теряет в деньгах, поскольку проценты на время действия ипотечных каникул продолжают начисляться. Кроме того, подобная передышка может испортить кредитную историю. Официально эта информация нигде не отмечается, но другие банки все же могут получить к ней доступ. С другой стороны, если клиент все же выплатил в срок свой кредит, ипотечные каникулы не должны стать помехой, когда он обратится в банк в следующий раз.