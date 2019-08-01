Руанда закрыла границу с ДР Конго из-за эпидемии Эболы

Кигали, 1 августа. Правительство Руанды приняло решение закрыть границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) из-за вспышки вируса Эболы. Об этом сообщил глава МИД Руанды Оливье Ндухунгире агентству Associated Press.

Он уточнил, что решение о закрытии было принято после того, как подтвердился второй за месяц случай смерти от Эболы в городе Гома, который расположен рядом с границей, разделяющей Конго и Руанду.

Напомним, эпидемия Эболы началась в Северном Киву в августе 2018 года, а затем распространилась на провинцию Итури. Нынешняя эпидемия лихорадки является второй по масштабности за всю историю после того, как в период между 2014-2016 годами в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне от болезни скончалось более 11 тысяч человек.

По данным на 9 июля, от Эболы в Конго умерли более 1600 человек. Всего за 11 месяцев органы здравоохранения зарегистрировали 2382 случая заражения опасным вирусом. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку лихорадки Эбола «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане».

Эпидемиолог Олег Юрин рассказал НСН, что лекарство от Эболы до сих пор не изготовлено, поскольку на разработку нового препарата необходимо потратить несколько миллиардов долларов. Однако в начале июля Роспотребнадзор представил отечественную вакцину, которая дает эффективный защитный иммунитет против опасной лихорадки.

Вирус Эбола был обнаружен в дельте реки Заир в 1976 году. После этого вспышки лихорадки фиксировались в ряде африканских стран, в частности в Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе, сообщает «Царьград».