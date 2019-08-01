На Украине назвали коалицию Ляшко и Кличко объединением «голубых против зеленых»

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко объединиться против президента Владимира Зеленского, и бывший боксер согласился. Обозреватель Ukraina.ru Александр Чаленко назвал это объединением «голубых против зеленых».

Ляшко предложил Кличко «остановить наступление «зеленой чумы» на самоуправление Киева и захват Украины» и призвал остальных украинских политиков последовать их примеру: «объединяться, исключать противоречия, для того чтобы стать сильнее и защитить Украину от «зеленой чумы».

Ранее в СМИ появилась информация о планах команды Зеленского сместить Кличко с поста киевского градоначальника.

«Ляшко и Кличко — они проигравшие, — сказал украинский журналист Александр Чаленко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — В 2014 году думали, что Кличко будет президентом Украины, у него тогда был самый большой рейтинг в стране. Как-то не получилось, и он стал мэром Киева. Но я не верю, что такое объединение с Ляшко действительно произойдет. Потому что тогда это дело будут называть «голубой коалицией». Голубые против зеленых — вот что это будет. Такова репутация Ляшко».

Чаленко считает лидера украинских радикалов «отработанным брендом», а Виталия Кличко — почти что бывшим мэром Киева.

«Ляшко — это такой интересный клоун. Я его помню еще бедным украинским журналистом, а потом он вошел в Верховную раду, хорошо обогатился, стал носить дорогие пиджаки и туфли, но это все. Больше олигарх Ринат Ахметов его спонсировать не будет. Это отработанный бренд, на который Кличко всерьез не обратит внимание. Но и перед Кличко сгущаются тучи. Команда Зеленского уже объявила, что будут местные выборы. А это означает, что будут зачищать киевскую команду», — отметил журналист.

Секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович назвал происходящее на Украине цирком.

«Клоун на клоуне. Вот этот Ляшко — клоун. А Киевом руководит боксер, которому 20 лет били по голове. Я с большим уважением отношусь к спортсменам, которые пытаются сделать карьеру в политике. Но в данном случае — и это все говорят — дебиловатость присутствует. Да и президент у них из цирка», — заметил он.

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