Суд в Казани арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

Казань, 1 августа. Вахитовский районный суд столицы Татарстана заключил под стражу двоих сторонников террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), которых подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель суда.

Задержанными оказались россияне Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов. В следственном изоляторе они пробудут до 29 сентября, после чего им могут продлить арест, передает НСН.

Антитеррористическую операцию в прошедшую среду проводили ФСБ и МВД. Согласно информации силовиков, тандем готовил террористический акт «на одном из объектов инфраструктуры», у них изъяли взрывчатку и детали бомб.

Помимо этого, по данным ФСБ, они занимались вербовкой местных жителей в ряды боевиков.

Во вторник первый заместитель генерального прокурора страны Александр Буксман сообщил, что в РФ не снижается количество предотвращенных атак — 17 случаев с начала 2019 года.

Предыдущая масштабная операция была проведена месяц назад. Так, 26 июня силовики ликвидировали боевика, который примкнул к рядам ИГ1 и собирался устроить теракт в людном месте в Саратове.

1 Организация запрещена на территории РФ.