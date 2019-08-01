Финляндия ужесточает визовые требования для россиян. События дня. ФАН-ТВ

Поджог лесов в Сибири? Сибирские леса, похоже, заинтересуют не только пожарных, но и следователей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании в Чите поручил МВД и другим ведомствам проверить версию о поджогах лесов с целью сокрытия незаконной вырубки. Накануне глава правительства обсудил пожары и с властями Красноярского края, где проблема разгорелась наиболее масштабно. Медведев пообещал выделить дополнительные средства для тушения огня, а также поручил подготовить идеи по созданию новых лесопожарных центров в Сибири и на Дальнем Востоке. Как сообщили в МЧС, за последнюю неделю площадь пожаров заметно выросла из-за сухой погоды и по всей России составила уже почти 3 млн га. Указом президента страны Владимира Путина к борьбе со стихией уже подключилось Министерство обороны.

Финляндия «ужесточает визы» Финляндия ужесточает правило получения шенгенской визы для россиян. С 1 сентября среди прочих документов (загранпаспорта, страхового полиса и других) необходимо предоставить билеты, справку о доходах, письменное описание маршрута и бумаги с подтверждением места проживания на время визита. Ранее такие документы запрашивались только в исключительных случаях. Финское генконсульство в Петербурге заявило, что «шенген» ужесточается по требованию Евросоюза. В то же время в Госдуме считают, что сильно драматизировать по этому поводу не стоит: «Видимо, недостаточная информация о российских туристах спровоцировала власти ЕС ужесточить требования к выдаче им шенгенских виз и дополнительным проверкам въездного режима. И это чисто бюрократические требования и стремление каким-то образом контролировать поток россиян, которые получают шенгенскую визу у Финляндии, чтобы ездить по всему ЕС. Здесь нет ничего плохого», — заявил Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным делам.

Трагедия в Свердловской области Три человека погибли, еще двоих ищут спасатели на реке Лозьва в Свердловской области. Как рассказали в местном МЧС, накануне в поселок Ушма из Вижая вниз по течению отправилась группа из пяти человек. Но в положенный срок так и не объявилась — через некоторое время ее в 17 км от пункта назначения нашли вместе с телами двух детей и одной женщины. Причиной трагедии могла стать непогода: по данным местных СМИ, сейчас в регионе бушуют ливни и штормовой ветер, из-за чего лодка, вероятно, попросту не справилась с течением. Поиск остальных членов группы еще продолжается, на помощь к спасателям уже подключились волонтеры.