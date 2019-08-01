В России объяснили страхом нежелание Германии обратиться напрямую к США по вопросу ДСНВ

Призыв Германии к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен быть обращен не к России, а в первую очередь к США. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Вопрос ДСНВ

Российская Федерация и Соединенные Штаты должны поддержать продление ДСНВ. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Еще один элемент — Договор по СНВ между США и Россией, который истекает в 2021 году. Мы призываем Вашингтон и Москву уже сегодня выразить приверженность продлению договора», — заявил он.

По словам политика, договор необходимо адаптировать под новый контекст в соответствии с требованием времени.

Германия боится сказать правду

Как отметил Владимир Соловейчик, предложение немецкого министра представляется разумным. В то же самое время, уверен эксперт, такого рода призыв должен быть обращен скорее к администрации США, уже заявившей о том, что она не хочет продлевать ДСНВ, срок действия которого истекает в 2021 году.

«Понятно, что США — союзник ФРГ по НАТО, понятно, что на территории ФРГ находятся американские войска. В условиях, когда Германия в силу данного обстоятельства — пребывания иностранных войск на своей земле — обладает ограниченным суверенитетом и вынуждена из этого исходить в своей внешней политике. Министр иностранных дел ФРГ вынужден маневрировать, что и видно по его заявлению. Он просто-напросто боится сказать правду, потому и маскирует свой призыв одновременным обращением к виноватой [США] и невиновной [РФ] сторонам», — пояснил аналитик.

Он выразил мнение, что администрация США не последует совету немецкого министра. Если и последует, то не потому, что считается с его мнением, а под давлением куда более существенных обстоятельств политического или экономического характера.

«Тем не менее сам факт того, что правительство Германии считает важным и нужным сохранить действие ДСНВ после 2021 года, является позитивным и способствует делу сохранения мира на планете», — заключил Владимир Соловейчик.

ФАН подготовило специальный материал об СНВ-3 и позиции РФ относительно продления действия соглашения. Представители российского министерства иностранных дел, парламентарии и военные эксперты на парламентских слушаниях в Госдуме заявили, что Российская Федерация настроена на продление действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и призывает к тому же Соединенные Штаты.