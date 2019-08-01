ДиКаприо и Питт не будут конкурировать за «Оскар»

Вашингтон, 1 августа. Голливудская звезда Леонардо ДиКаприо имеет хорошие шансы получить «Оскар» за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, а актер Брэд Питт может быть выдвинут на кинопремию за роль второго плана, сообщила газета Variety, ссылаясь на источник в Американской академии киноискусств.

Актеры проводят на экране примерно одинаковое количество времени, однако, как считает один из членов Американской академии киноискусств, история в картине разворачивается вокруг Рика Далтона, которого играет ДиКаприо.

«Брэд Питт может сам предложить себя в качестве номинанта на роль второго плана в надежде получить за нее «Оскар», тем более, что многие считают именно его ведущим актером в фильме», — сказал другой инсайдер.

Мировая премьера фильма «Однажды в Голливуде» состоялась 21 мая, в России картину покажут 8 августа, отметила «Культуромания». ДиКаприо играет голливудскую «звезду», актера Рика Далтона, а Питт — роль его дублера Клиффа Бута. Действие фильма разворачивается на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.

ДиКаприо неоднократно выдвигался на премию «Оскар», но смог забрать статуэтку лишь в 2016 году. Он получил «Оскар» за главную роль в фильме «Выживший». У Питта тоже есть «Оскар», но он получил его как продюсер картины «12 лет рабства».