Бойцы ДНР сбили в Донбассе разведывательный дрон ВСУ

Донецк, 1 августа. Военнослужащие народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вел разведку возле района разведения сил в населенном пункте Петровское. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель пресс-службы управления военного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, в среду во время 20-минутного обстрела окраин села Петровское из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов и стрелкового оружия киевские военные пытались вести разведку с использованием дрона. Он уточнил, что бойцы ДНР пресекли все попытки украинский армии и ликвидировали летательный аппарат.

Безсонов также отметил, что ВСУ разместили военную технику в жилых кварталах ряда подконтрольных киевским властям поселков и сел у линии разграничения.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР заявили о независимости, а в ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.