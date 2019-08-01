Еще две модели Haval будут собирать на заводе под Тулой

Тула, 1 августа. Еще две модели кроссовера китайского автомобильного бренда Haval начнут выпускать с конвейера на заводе под Тулой.

Как пишет Infox.ru, в ряд к кроссоверу Haval F7 от Great Wall присоединятся купе-кроссовер F7x и внедорожник H9, передает портал «Китайские автомобили».

Планируется, что продажи моделей начнутся до конца 2019 года. По данным портала, сроки могут быть сдвинуты, так как к настоящему моменту автомобилестроительное предприятие еще не устранило дефицит кроссовера F7 в дилерских центрах.

Ранее сообщалось, что китайская автомобильная компания Haval, открыв свое новое предприятие в Тульской области, локализует на нем производство моделей F7, F7X и H9, а в будущем может подключить к ним компактный кроссовер H2. Ожидается, что на отечественном рынке Haval H2 станет прямым конкурентом корейскому автомобилю Hyundai Creta.