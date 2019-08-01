Саратовский музыкант заявил, что не обвинял Фадеева в плагиате

Саратов, 1 августа. Саратовский музыкант Павел Петров опроверг информацию о том, что он обвиняет продюсера Максима Фадеева в плагиате его песни.

Петров отметил, что он просто хотел уточнить историю написания песни певицы Molly «Я просто люблю тебя», поскольку она показалась ему похожей на его собственную песню «Дни и ночи».

«Я никого не обвинял в плагиате, я просто хотел уточнить, при каких обстоятельствах была написана песня», — пояснил музыкант в своем новом видеообращении.

Ранее Петров выложил ролик, в котором заявил о возможном плагиате своей песни со стороны певицы Molly, продюсером которой выступает Максим Фадеев. Тот в свою очередь сказал, что 30 лет работает в музыкальном бизнесе, а претензии Петрова прокомментировал ироничным замечанием «Ой все».

Примечательно, что саратовский музыкант не прочь договориться с Фадеевым о том, чтобы его продюсерский центр использовал композицию на некой «договорной и платной основе».

Отметим, что Фадеев стал не единственным представителем музыкальной индустрии, которого заподозрили в плагиате. Примерно в то же время аналогичные обвинения были выдвинуты певицы Кэти Перри. Более того, американский суд в Калифорнии признал, что артистка действительно нарушила авторские права американского рэпера Flame, скопировав мелодию его трека Joyful Noise в своей песне Dark Horse.

Вместе с самой Перри виновными в плагиате признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J, а также звукозаписывающая компания Capitol Records.