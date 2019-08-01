Клинцевич объяснил, почему США не станут спасать Порошенко от ареста на Украине

Киев, 1 августа. Пятый президент Украины Петр Порошенко для США — отрезанный ломоть, поэтому его надежды на то, что американские лоббисткие компании защитят от его уголовного преследования на родине, беспочвенны, считает российский сенатор Франц Клинцевич.

Политик выразил уверенность, что Вашингтон, по крайней мере на официальном уровне, точно не будет вмешиваться в уголовные дела, возбужденные в отношении Порошенко на Украине. Поэтому, по словам Клинцевича, бывшему украинскому президенту, можно сколько угодно «вслед за Остапом Бендером повторять, что заграница нам поможет». Штаты не станут спасать его арестов на Украине.

«Порошенко уже никто не только не поможет, но и не захочет помогать», — подчеркнул он.

О том, что Порошенко во время своего визита в Стамбул обратился к Штатам за помощью сообщили «Вести Украина». По словам источника издания, окружение пятого президента Украины понимает всю серьезность сложившейся ситуации и намерено защищаться от атак, в том числе и с помощью публичной поддержки Вашингтона, пишет «Газета.ру».

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», сегодня стало известно, что Госбюро расследований Украины (ГБР) зарегистрировало новое уголовное дело против Порошенко, экс-главы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой и ряда других лиц. Они подозреваются в многомиллионных хищениях валюты из «Укроборонпрома». Средства, как полагают в ГБР, выводились в офшоры через фиктивные контракты.

Это уже 12-е уголовное дело, фигурантом которого стал Порошенко. 29 июля местные СМИ сообщили, что политик вместе со своей семьей покинул территорию Украины. Источник газеты «Украинская правда» сообщил, что он отказался от охраны и направился на отдых в Турцию.

Собеседник издания не исключил, что Порошенко может не вернуться на Украину, а из Турции отправиться в Лондон. В начале июля Infox.ru сообщал о том, что Порошенко в свои последние дни у у власти экстренно запасался наличной валютой. Согласно отчетности НБУ, наличные деньги в принадлежащем Порошенко «Международном инвестиционном банке» уменьшились на 800 млн гривен ( почти 34 млн долларов. — Прим. ФАН). В среднем со счетов снимали от одного до двух млн долларов в день.