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Режим ЧС ввели в трех районах ЕАО из-за приближающегося гребня паводка

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Режим ЧС ввели в трех районах ЕАО из-за приближающегося гребня паводка

Биробиджан, 1 августа. Режим ЧС введен в трех районах Еврейской автономной области из-за подхода паводка на Амуре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Режим ЧС был введен с 1 августа в Облученском, Ленинском и Смидовичском районах. Такое решение было принято в связи с «необходимостью проведения мер по предупреждению и минимизации последствий прохождения паводка», сообщили в ведомстве.

Отмечается, что оперативная группа ГУ МЧС России по ЕАО работает в селе Пашково в Облученском районе, которое первым встречает волну гребня амурского паводка. Специалисты мониторят обстановку, информируют жителей об угрозах подтопления. Уровень воды у села может достигнуть 1400 см при отметке опасных явлений 1600 см. Гребень паводка там ожидают ко 2 августа.

За прошедшие сутки на Амуре в границах области отмечался рост уровней воды от 28 до 58 см.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО
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