Названа сумма экономии от лишения чиновников авто в Забайкальском крае

В Забайкальском крае стартовал проект по лишению государственных служащих закрепленных за ними служебных автомобилей. Об этом на пресс-конференции 1 августа рассказала руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Всего за неделю реализации проекта в Забайкальском крае удалось сэкономить более 800 тысяч рублей», — констатировала она.

Кислицына отметила, что за четыре месяца анализа лучших региональных проектов по повышению качества жизни населения, улучшению его взаимодействия с властью и развитию человеческого капитала специалисты Экспертного института социальных исследований обнаружили несколько основных трендов. Среди наиболее интересных примеров спикер указала на так называемый «разворот Текслера».

«Уже знаменитым стал «разворот Текслера», когда губернатор (глава Челябинской области Алексей Текслер. — Прим. ФАН) резко меняет маршрут, заезжает на случайные, спонтанные встречи и общается с народом», — добавила Дарья Кислицына.

Участники пресс-конференции «Практики регионального управления: как субъекты РФ работают над повышением качества жизни» отметили региональные проекты, направленные на повышение рождаемости и поддержку многодетных семей, вовлечение населения в решение проблем региона. Например, внедрение мобильного приложения в Башкортостане, в котором жители региона отмечают ямы на дорогах, совместно создавая карту ям в регионе. Среди других проектов также был отмечен YouTube-канал губернатора Сахалинской области, а также практика проведения продолжительных прямых линий первого лица Вологодской области по аналогии ежегодного общения президента с россиянами, когда любой желающий может задать свой вопрос главе региона Олегу Кувшинникову.