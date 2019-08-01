В Германии указали на ответственность Меркель за разрушение ДРСМД

Берлин, 1 августа. Немецкое правительство приложило недостаточно усилий для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделала заместитель председателя Левой партии ФРГ Севим Дагделен.

Она подчеркнула, что канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, скорее всего, недооценили значимость ДРСМД, поэтому немецкое правительство не стало активным посредником в вопросе сохранения договора.

«Содействовав [президенту США Дональду] Трампу, они несут часть ответственности за разрушение этого исторически важного договора. Вместо того чтобы принимать меры по укреплению доверия, активно бороться за сохранение ДРСМД и настаивать на независимой оценке взаимных упреков США и России, правительство безответственно повторяло за Трампом его недоказанные обвинения», — сказала Дагделен.

Напомним, в октябре 2018 года Дональд Трамп заявил, что Россия якобы не соблюдает условия ДРСМД, поэтому США выйдут из договора. Россия отрицает обвинения Штатов. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не представил ни одного убедительного доказательства, подтверждающего нарушение Россией условий ДРСМД. Отметим, что договор, подписанный между Штатами и СССР в 1987 году, стал одним из символов окончания холодной войны.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что официально Штаты выйдут из ДРСМД 2 августа 2019 года. Он отметил, что также не стоит ждать продления Договора СНВ-II (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был подписан президентами США и России Джорджем Бушем и Борисом Ельциным в январе 1993 года). При этом Болтон подчеркнул, что окончательного решения по СНВ-II Вашингтон пока не принял, сообщает «Царьград».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что США хотят выйти из договора, чтобы противостоять Китаю. По словам сенатора, все заявления представителей Вашингтона о якобы агрессивной политике России — «простая дымовая завеса, которая должна скрыть истинные причины».

Отметим, что в интервью телеканалу C-Span Трамп рассказал о планах США заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружениями. Также президент США заявил, что Китай пытается «догнать» Россию и Штаты в сфере вооружений, передает НСН.