Актрису Чурикову выписали из больницы после падения в театре

Москва, 1 августа. Актрису театра и кино Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в российской столице.

Чурикову экстренно доставили в столичную клинику 18 июля после того, как она нечаянно упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Представление, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, пришлось прервать. Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии, на следующий день артистку перевели из реанимации в обычную палату.

«Чурикову выписали», — передает РИА Новости слова представителя медицинского учреждения.

Выписку актрисы подтвердила ее коллега по цеху Елена Шанина, однако от каких-либо других комментариев.

Ранее директор московского «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что Чурикова хорошо себя чувствует и после выписки, скорее всего, поедет в отпуск вместе с мужем Глебом Панфиловым.

Как сообщал НСН, ранее Чурикова рассказала о проблемах со зрением, которые периодически мешают работать. По словам артистки, вероятно, придется прибегнуть к помощи специалистов.