Обломки пропавшего Ми-6 обнаружили в ХМАО

Москва, 1 августа. Обломки вертолета Ми-6 были обнаружены в Сургутском районе ХМАО, неподалеку от Ачимовского месторождения.

Фрагменты воздушного судна нашли пилоты вертолета, выполнявшие полетное задание в указанном районе. Они сразу же известили МЧС о своей находке.

«За последние 20 лет происшествий в данном районе не было зарегистрировано. На том месте нашли хвостовую балку, она по внешним признакам довольно старая, причем настолько, что бортовой номер полностью разобрать невозможно», — рассказал представитель министерства.

Источник агентства РИА Новости сообщил, что найденный фрагмент, вероятнее всего, принадлежит вертолету, который пропал в 70-х годах прошлого века. Предположительно винтокрылая машина попала в болото, поэтому ее не могли вытащить для проведения следственных действий, однако потом вертолет вновь вытолкнуло на поверхность.

Напомним, что в середине июля вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее. Пилот получил травму средней степени тяжести и был доставлен в местную больницу с ушибами грудной клетки. Вертолет принадлежит авиакомпании «Вираж».