Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников уверен, что компания Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ — 2» из-за нежелания РФ отдавать Курилы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что руководство японской корпорации Mitsubishi приняло решение не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ — 2».

Представители японской компании назвали решение окончательным и воздержались от комментариев по поводу того, что послужило причинами отказа от участия в проекте. По мнению сенатора Сергея Калашникова, решение руководства корпорации не связано с влиянием третьей стороны, тех же США».

«Японцы ведут абсолютно самостоятельную политику, и камнем преткновения в этой ситуации является проблема Курильских островов. Поэтому отказ японской компании инвестировать в этот завод деньги находится в рамках общей политики Токио. Она, с одной стороны, предлагает достаточно заманчивые экономические перспективы для Российской Федерации, а с другой — пытается показать зависимость этих инвестиций от принятых Россией политических решений», — сообщил сенатор в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее японские корпорации Mitsui и Mitsubishi вели переговоры о присоединении последней к десятипроцентной доле в проекте по строительству завода «Арктик СПГ — 2», главной продукцией которого должны стать сжиженный природный газ и газовый конденсат.

«Нужно понимать, что в Японии не деньги, а идея определяет политику. И острова здесь для них очень важны. Я думаю, что весь комплекс СПГ, который сейчас строится, для Японии очень выгоден: очень близкий маршрут, прекрасно организованный порт со сжиженным газом. Я думаю, что здесь как раз тот самый пример, когда экономические интересы Токио ставятся в подчинение к политическим задачам», — заключил член Совета Федерации.

29 июня по итогам российско-японских переговоров в городе Осака было объявлено о том, что газовая компания «Новатэк» продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства соответствующего завода и они станут четвертым акционером проекта. «Арктик СПГ — 2» — второй завод по производству сжиженного природного газа. Запуск предприятия на базе Гыданских месторождений намечен на 2022–2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн тонн СПГ в год.

Напомним, Россия и Япония так и не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах, куда входят острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. На них Токио пытается претендовать, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.