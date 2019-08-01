Провокаторы от «оппозиции» не смогли сорвать матч «Спартак» — «Динамо» в Москве

Москва, 1 августа. Матч четвертого тура чемпионата России по футболу между столичными командами «Спартак» и «Динамо», запланированный на 3 августа, не будет перенесен, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Ранее сообщалось, что футбольное дерби может оказаться под угрозой срывы из-за планов оппозиции провести очередной незаконной митинг в Москве в субботу.

«Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 3 августа на стадионе «Открытие-Арена» в 19.00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется», — подчеркнул представитель мэрии Москвы.

Напомним, оппозиционеры в минувшую субботу устроили не согласованную с московскими властями акцию в российской столице. Они вышли на улицу Москвы из-за недопуска так называемых «независимых кандидатов» к выборам в МГД, которые были пойманы на фальсификации подписей. Как оказалось, в подписных листах ряда оппозиционеров было большое число недействительных подписей.

Стоит отметить, что сторонники оппозиционеров устраивали провокации, забрасывали камнями и бутылками сотрудников правоохранительных органов, которые защищали граждан от безумных выходок хулиганов. Полиция действовала очень аккуратно и гуманно по отношению к обезумевшей оппозиции: находила провокаторов в толпе и выводила их.