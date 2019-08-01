Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Провокаторы от «оппозиции» не смогли сорвать матч «Спартак» — «Динамо» в Москве

30
0 Оставить комментарий

Провокаторы от «оппозиции» не смогли сорвать матч «Спартак» — «Динамо» в МосквеМосква, 1 августа. Матч четвертого тура чемпионата России по футболу между столичными командами «Спартак» и «Динамо», запланированный на 3 августа, не будет перенесен, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Ранее сообщалось, что футбольное дерби может оказаться под угрозой срывы из-за планов оппозиции провести очередной незаконной митинг в Москве в субботу.

 «Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 3 августа на стадионе «Открытие-Арена» в 19.00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется», — подчеркнул представитель мэрии Москвы.

Напомним, оппозиционеры в минувшую субботу устроили не согласованную с московскими властями акцию в российской столице. Они вышли на улицу Москвы из-за недопуска так называемых «независимых кандидатов» к выборам в МГД, которые были пойманы на фальсификации подписей. Как оказалось, в подписных листах ряда оппозиционеров было большое число недействительных подписей.

Стоит отметить, что сторонники оппозиционеров устраивали провокации, забрасывали камнями и бутылками сотрудников правоохранительных органов, которые защищали граждан от безумных выходок хулиганов. Полиция действовала очень аккуратно и гуманно по отношению к обезумевшей оппозиции: находила провокаторов в толпе и выводила их.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров