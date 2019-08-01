В Петербурге корейским дипломатам показали, как правильно отрабатывать ЧС на воде. ФАН-ТВ

В Северной столице тактико-специальные учения поисково-спасательной службы вывели на международный уровень. Группа корейских дипломатов была приглашена руководителем службы Юрием Данчуком на берег Финского залива, чтобы они могли лично понаблюдать за тем, как надо организовывать спасение людей из воды. Тем более, что недавно два десятка корейских граждан погибли после столкновения круизного лайнера с прогулочным катером. Именно печальный опыт подтолкнул корейских дипломатов к вопросам усиления безопасности на воде.

В экстренные службы Петербурга очевидцы передали сообщение о терпящем бедствие прогулочном судне. В холодной воде Невской губы у парка 300-летия оказались порядка тридцати человек. Срочные меры по обнаружению пострадавших и спасению людей предпринимают сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. К месту происшествия направлены сразу несколько спасательных судов, а также водолазные группы.

Спасателям удается в рекордно короткие сроки собрать пострадавших людей с воды, доставить их к берегу и передать в руки медиков скорой помощи. По замыслу этих учений главное — слаженная работа всех служб и их четкое взаимодействие с сотрудниками поисково-спасательной службы Петербурга. Ведь в такие моменты счет идет на минуты. Любое промедление может завершиться фатально для оказавшихся в воде людей. Поэтому спасатели периодически, в плановом порядке, отрабатывают подобные условные происшествия.

«Самое главное — это оповестить вовремя, обнаружить это происшествие. Тем больше вероятности, что мы спасем всех», — сказал Александр Радько, начальник ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу.

В этот раз, как обычно, поисково-спасательная служба продемонстрировала отличные навыки слаженной работы в случае чрезвычайной ситуации. К берегу Финского залива приехали гости — корейские дипломаты решили набраться опыта у российских коллег, чтобы применить его у себя на родине.

В качестве смоделированной ситуации для этих учений специально взяли схему недавней трагедии на Дунае в Будапеште. Тогда круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером. В результате этого происшествия погибли более 20 человек, все они были гражданами Южной Кореи.

«Представители корейской республики попросили нас спланировать эти мероприятия, чтобы убедиться, что у нас в Петербурге для туристов и для горожан действует система поиска и спасания на море и по обеспечению безопасности в городе все в порядке, и на должном уровне. Самое сложное для спасателя — принять самое правильное решение по спасению, кто первый оказывается, кто идет второй на очереди — это конечно первое действующее лицо, которое прибыло на точку», — рассказывает Юрий Данчук, начальник поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.

Схема организации и проведения этих учений максимально сложная. Три большие группы людей и несколько человек по отдельности оказались в воде и подали сигнал бедствия. Среди них были серьезно травмированные пассажиры тонущего судна. У некоторых спасенных медики «диагностировали» переохлаждение. Спасателям удалось прибыть к месту крушения за считанные минуты.