Жириновский обвинил «зарубежные лазеры» в сибирских пожарах

Солнечногорск, 1 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что причиной бушующих в Сибири пожаров могло стать применение лазеров из-за рубежа. Такое предположение он высказал в ходе молодежного форума «Территория смыслов».

«Из-за рубежа сегодня легко воздействовать: лазерные лучи — и заполыхает любой лес», — отметил он.

Среди других причин, которые могли привести к возгоранию, лидер либерал-демократов назвал жару, отсутствие дождей, поджоги и действия черных лесорубов, пытавшихся скрыть следы незаконных вырубок.

Напомним, что ранее власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС, не менее 804 населенных пункта в указанных регионах оказались в зоне задымления, а общая площадь лесных пожаров превысила 3 млн гектаров.

Министерство обороны России 1 августа создало авиагруппировку из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76, которые помогут МЧС в тушении сибирских пожаров. Привлеченные к тушению пожаров специалисты ВКС РФ имеют соответствующий опыт, поскольку в прошлом уже помогали МЧС в борьбе со стихийным бедствием.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил сибирским губернаторам взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами, а также принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов.