Эксперты оценили формирование нового кабмина Украины

Другим политическим силам не стоит ждать от президента Украины Владимира Зеленского щедрости — «Слуга народа» займет все ключевые посты. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Новый кабмин

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус выразил уверенность, что новое правительство будет сформировано сразу же, как начнет работать Верховная рада.

«Я думаю, что в первых числах сентября (начнет работать парламент. — Прим. ФАН). Я думаю, новый кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента... Я в этом уверен», — заявил Герус.

По его словам, всех договоренностей по составу новой Рады можно достичь в августе.

«Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, можно делать в августе, чтобы потом не терять время. У нас времени немного, стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед», — добавил он.

Герус добавил, что если партия украинского музыканта Святослава Вакарчука «Голос» захочет, то сможет в первый день Верховной рады войти в коалицию.

Не стоит ждать щедрости

Как считает Артем Журко, сформировать новый кабинет министров получится в крайне сжатые сроки. Имея монокоалицию, команда Зеленского не обременена долгосрочными переговорами с иными политическими силами и способна сама выставить на все ключевые посты своих людей. Вопрос лишь в том, готова ли команда Зеленского полностью взять ответственность на себя, особенно по крайне проблематичным направлениям — медицина, экономика, ТЭК.

«Не исключено, что ради того, чтобы скинуть с себя груз ответственности, одним-двумя министерскими креслами им придется поделиться с политическими конкурентами и впоследствии играть на этом, зарабатывая политические очки. Впрочем, учитывая планы окружения Зеленского по объединению и сокращению министерств, вряд ли можно будет ожидать щедрости по раздаче портфелей конкурентам», — заключил Артем Журко.

Политолог Максим Жаров отметил, что переговоры украинских олигархов-«держателей» и их американских кураторов о персональном составе нового кабинета министров каждый раз проходят «под ковром». Поэтому округлость фраз представителя Зеленского Андрея Геруса не должна удивлять.

«Новая украинская власть действительно заинтересована в как можно более скором формировании нового правительства, но, поскольку команда Зеленского, очевидно, испытывает жесточайший кадровый голод, она будет вынуждена идти на компромиссы с представителями мейнстримных элит и других партий, прошедших в парламент. Поэтому не стоит удивляться тому, что в новом составе украинского правительства могут появиться персонажи, ранее известные по временам Порошенко и даже Януковича», — резюмировал Максим Жаров.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.