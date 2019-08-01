Небензя объяснил, зачем Запад лжет об Идлибе на заседании Совбеза ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил представителей Организации Объединенных Наций и делегатов стран Запада в ООН в распространении непроверенной информации о ситуации в Сирии — в первую очередь в провинции Идлиб. Небензя указал на то, что ООН поддалась навязанной странами Запада практике двойных стандартов и использует для оценки ситуации непроверенные данные, поставляемые печально известными «Белыми касками». Цель Запада, подчеркнул Небензя, — сохранить террористический анклав в Идлибе, препятствующий урегулированию в Сирии. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе заседания Совета безопасности ООН представители США и Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок и Сюзанна Сыркин из правозащитной организации «Врачи за права человека» (PHR) обвинили Россию и Сирию в якобы имевшем место уничтожении «сотен» госпиталей в Идлибе. При этом Лоукок, как отмечает пресс-служба ООН, безапелляционно отверг сообщения о том, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок захватили более 119 госпиталей в Идлибе — а следовательно, эти объекты более не могут считаться медицинскими организациями или даже гражданскими объектами. Россия, по словам Лоукока, «использует в Идлибе тактику выжженной земли».

Российский представитель в ООН заявил в ответ, что Россия «знает цену некоторым из таких свидетельств», напомнив про постановочные съемки с участием мальчика Амрана из Алеппо. Небензя напомнил, что террористы «Тахрир аш-Шам» (коалиции радикальных группировок под управлением боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»), постоянно совершают вылазки против Сирийской арабской армии и мирного населения в подконтрольных Дамаску районах.

«Террористы «Тахрир аш-Шам» атакуют гражданское население и используют людей в качестве щита для своих преступных провокаций, — подчеркнул Небензя. — При этом отмечается наращивание джихадистами военного потенциала с использованием средств поражения иностранного производства, в том числе летательных аппаратов и РСЗО. Марк Лоукок сегодня как-то скромно умолчал, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов».

Напомним, ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что за последние два месяца жертвами обстрелов из зоны деэскалации стали более 100 сирийских военных и 65 мирных жителей, а количество раненых превышает 300 человек.

Ситуация в Идлибе стала предметом для многочисленных спекуляций со стороны западных политиков и СМИ. Небензя напомнил о молниеносно разошедшихся по социальным сетям и опубликованных мейнстримовыми западными СМИ кадрах «последствий удара ВКС РФ по рынку в Маарет ан-Нумане» 22 июля.

Where is the Arab conscience Where is the Islamic conscience Where is the conscience of humanity Is the whole world sold conscience and why ....? #مجزرة_المعرة #maaretalnuman#Idlib #Syria pic.twitter.com/TUYZ0nDS9F — Mu'tasim Billah Al-Shahoud (@mo3atasem91) July 22, 2019

Кадры с погибшими людьми и разрушенными зданиями, которые были сняты «Белыми касками» и распространены лондонской «Сирийской обсерваторией по правам человека» (SOHR), облетели весь свет — и на поверку оказались фальшивкой.

Напомним, в ходе брифинга в Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что с авиабазы «Хмеймим» дважды были направлены разведывательные беспилотники для объективного контроля. Никаких разрушений на рынке «Аль-Халь» в Маарет ан-Нумане замечено не было.

Для проверки сообщений о разрушении рынка в Маарет-ан-Нууман 24 июля 2019 г. российские БЛА провели съемку данного района. Как видно на кадрах, полученных средствами объективного контроля, в указанном районе полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений#Минобороны #Сирия pic.twitter.com/aLycnrrTMY — Минобороны России (@mod_russia) July 29, 2019

Более того, действующие «на земле» активисты специально засняли и направили России кадры, доказывающие, что рынок продолжает работать, никакой бомбардировки не было.

«Мы знаем цену таким свидетельствам… Цель всех этих призывов и инвектив нам абсолютно очевидна — сохранить террористическое присутствие в Идлибе на будущее, чтобы использовать его в целях борьбы с законными сирийскими властями, — объявил Василий Небензя в Совбезе ООН. Так было каждый раз, когда приближался конец очередного террористического анклава в Сирии — так было в Восточном Алеппо, так было в Восточной Гуте, сейчас пропагандистская машина бьет из всех орудий по ситуации в Идлибе».

Небензя в очередной раз призвал генсекретаря ООН и профильные агентства организации, вовлеченные в ситуацию в Сирии, обращаться к проверенным источникам информации, вместо того, чтобы позорить себя, призывая мир обратить внимание на сообщения псевдогуманитарных «Белых касок».

Стоит отметить, что эти обвинения в ООН повторяются из месяца в месяц — с начала операции САА и ВКС РФ на севере Хамы Василию Небензе практически на каждом заседании приходится опровергать измышления «Белых касок» и SOHR, которые представители западных стран — от Польши до США — пытаются выдать за чистую монету. Есть многочисленные факты, которые свидетельствуют о том, что не только «Белые каски», но и непосредственно западные СМИ, такие как британское агентство Sky News, сотрудничают с террористами «Тахрир аш-Шам» и транслируют их точку зрения — повестку, продвигаемую пропагандистами «Аль-Каиды»1 (международная террористическая группировка, запрещена в РФ).

Is that "want to explode" reference a result of you hanging out with al-Qaeda? ???? — Eva Bartlett (@EvaKBartlett) June 10, 2019

Однако это не смущает западных политиков, которые в отношении Сирии ориентируются на два принципа: «все хорошо, что против России» и «все хорошо, что ведет к свержению легитимного президента Башара Асада».

Эксперты, опрошенные Федеральным агентством новостей, сходятся на том, что против России и Сирии продолжается информационная война, к которой подключились и лояльные Западу структуры ООН, такие как управление по гуманитарным вопросам. Тесные связи с ООН позволяют Западу постоянно обвинять Россию в «преступлениях против человечности», при этом избегая любых подобных обвинений в свой адрес.

«Мы говорили об этом неоднократно на протяжении последних лет — идет информационная война против России, — заявил в беседе с ФАН доктор военных наук Анатолий Матвийчук. — Для этого используются любые, абсолютно любые средства, в том числе Организация Объединенных Наций».

Во многом эта ситуация связана с тем, что ООН сейчас в значительной степени оказалась под контролем ведущих стран англосаксонского мира, утверждает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«ООН потеряла всякое уважение. Когда-то она создавалась, чтобы решать проблемы между великими державами, чтобы быть буфером и быть арбитром. Ну а что мы видим сейчас? ООН послушно берет под козырек каждый раз, какую бы глупость не заявили Соединенные Штаты. Это просто омерзительно, это вызывает вопросы у всех, кроме англосаксонского сообщества — Англия, Австралия и так далее тоже берут под козырек по стойке смирно. ООН теперь не площадка мира — теперь ООН тоже поле боя», — заявил директор Центра стратегической конъюнктуры.

В результате Совет безопасности ООН потерял свою роль как организации, которая должна останавливать конфликты и содействовать безопасности на Земле. Теперь право на безопасность «принадлежит» только тем, кого одобрили в Вашингтоне, отметил член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Казалось бы, задача Совета безопасности ООН — содействовать миру и урегулированию конфликта, однако США и их союзники видят задачу не в этом, добиваются дестабилизации — никакого мира, никакого урегулирования. Как на военном уровне, так и на дипломатическом они поддерживают эту систему — это задача дипломатического противодействия целям России по достижению урегулирования в Сирии», — заявил собеседник ФАН.

К сожалению, пока что этой информационной войне и превращению ООН в поле боя между различными повестками не видно конца и края.

«Информационная война, заявления, что «Россия — оккупант», «Россия — кровавый варвар», — это будет продолжаться. Для них главное — показать Россию страшной для всего мирового сообщества, а потом «спасти» мир от этой угрозы», — подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.