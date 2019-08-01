Белоруссия не стала повышать тариф на транзит нефти из РФ

Минск, 1 августа. Белоруссия не стала повышать тариф на транзит нефти из России с 1 августа по системе магистральных нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Об этом пишет «Интерфакс-Запад» со ссылкой на информацию, полученную в белорусской компании.

«Нет, тариф на транзит нефти с 1 августа не изменился», — подчеркнул представитель «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее Белоруссия уведомила российскую сторону о повышении тарифа на транспортировку нефти на 21,7% для возмещения убытков после инцидента с некачественной нефтью на трубопроводе «Дружба».

Ранее официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус сообщил, что качественная российская нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. По его словам, качественная нефть из РФ поступила на узел учета Мозырского НПЗ.

Напомним, в конце апреля 2019 года появилась информация, что существует проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по южной ветке нефтепровода «Дружба». По информации российского оператора «Транснефть», имело место быть умышленное загрязнение нефти. Было возбуждено уголовное дело в отношении шестерых человек. По данным следствия, они занимались поставкой некачественной нефти. Очистка нефти на участке «Дружбы» 1 мая, а спустя 20 дней был возобновлен экспорт в Белоруссию.

По словам официального представителя компании «Транснефть» Игоря Демина, к загрязнению нефти в трубопроводе «Дружба» может быть причастна частная компания «Самаратранснефть-терминал». Президент «Транснефти» Николай Токарев в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным материалы по поставкам некачественной нефти по трубопроводу «Дружба» переданы в управление ФСБ РФ по Самарской области. По словам Токарева, слив нефти со значительным превышением хлорорганики в нефтепровод «Дружба» был совершен в Самарской области.