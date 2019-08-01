Шойгу заявил о зачислении почти 3 тысяч детей в военные довузовские учебные заведения

Москва, 1 августа. Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц министерства обороны в Петербурге готовы принять первых учащихся в сентябре. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Всего в 31 довузовское учебное заведение зачислено около 2800 детей, сообщил глава российского военного ведомства. По новой программе общевойсковой подготовки уже учатся более 12 тысяч курсантов-первокурсников.

«При этом особое внимание уделяется воспитанию у курсантов высоких морально-боевых качеств и сплочению воинских коллективов», — отметил Шойгу.

Министр добавил, что в вузах завершается корректировка образовательных программ с учетом передовых достижений военной науки и техники, опыта войск, полученного в ходе учений и тренировок, а также специальных операций за пределами Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ решило открыть в Петербурге филиал Пансиона воспитанниц военного ведомства. В конце июля Шойгу посетил Северную столицу и проверил ход строительства объекта, который возводится на Бычьем острове. Петербургский пансион будет рассчитан на 560 мест и, по словам главы Петербурга Александра Беглова, получит дополнительно музыкальную школу для девочек.