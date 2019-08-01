Стало известно, почему Том Круз перестал общаться с дочерью

Вашингтон, 1 августа. Голливудский актер Том Круз прекратил общаться со своей младшей дочерью Сури из-за того, что является сайентологом, сообщило издание US Weekly.

Бывшая последовательница сайентологической церкви Саманта Доминго в беседе с журналистами сообщила, что звезде Голливуда запрещено контактировать с девочкой, поскольку она не придерживается взглядов этого религиозного движения.

Женщина добавила, что сайентологи верят в реинкарнацию, поэтому они могут воспринимать ребенка не как родственницу Круза, а как некий дух в теле подростка.

Представитель сайентологической церкви назвал слова бывшей единомышленницы ложью. По его словам, подобные заявления искажают представление об участниках религиозного движения.

При этом, стоит отметить, что последний раз Круза с дочерью Сури видели вместе в 2013 году. В то же время известно, что голливудский актер общается с приемными детьми от брака с американской актрисой Николь Кидман —26-летней Изабеллой и 24-летним Коннором, которые являются сайентологами.

Напомним, у 57-летнего Тома Круза подрастает дочь Сури, которая появилась на свет в 2006 году в браке с Кэти Холмс. В 2012 году актриса подала на развод и заявила, как сообщили СМИ, что не собирается придерживаться сайентологических убеждений и намерена воспитывать ребенка в католической вере.