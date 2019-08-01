В ГД предложили изменить систему оценки ущерба от лесных пожаров

Москва, 1 августа. Систему определения ущерба от лесных пожаров, учитывая не только экономический вред, но и последствия для здоровья граждан, необходимо изменить. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

По его словам, при оценке последствий лесных пожаров необходимо брать во внимание не только экономические риски, как это делается сегодня.

«Пожары оказывают влияние на здоровье человека, особенно детей, ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательной системы», — объяснил парламентарий.

При этом он считает, что ущерб экономике причинен огромный, однако точные подсчеты можно будет сделать позже, пишет «Парламентская газета».

Ранее Николаев заявил, что Госдума намерена просить министерство природных ресурсов пересмотреть нормативные акты, которые позволяют властям регионов самостоятельно принимать решения о рациональности тушения пожара.

В МЧС сообщили, что в настоящее время наиболее сложная обстановка пожарная ситуация сложилась в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Накануне военное ведомство РФ создало авиационную группировку из 10 транспортников Ил-76, которые помогут спасателям в ликвидации огня в Сибири. Привлеченные к тушению пожаров специалисты ВКС РФ имеют соответствующий опыт, поскольку в прошлом уже помогали МЧС в борьбе со стихийным бедствием.

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поручил руководителям регионов взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами, а также принять все необходимые меры, чтобы не позволить огню распространиться.