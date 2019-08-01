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Россия

В Минобороны РФ рассказали о повышении выплат военнослужащим

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В Минобороны РФ рассказали о повышении выплат военнослужащим

Москва, 1 августа. Минобороны РФ приняло решение установить ежемесячную надбавку в 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, с 1 сентября устанавливается ежемесячная надбавка в 30% водителям категории «С», «D» и «СЕ».

«Помимо этого, по аналогии с решениями, ранее принятыми по офицерам, подготовлены предложения увеличить солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим службу по контракту, выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволит им проживать вместе с семьями», — рассказал глава военного ведомства России.

В зависимости от региона размер указанной выплаты будет разный, уточнил Шойгу. Решение повысить уровень социальной защищенности военнослужащих по контракту президент РФ принял 21 июня.

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