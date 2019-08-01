Стало известно, почему Израиль через США лишил Турцию истребителей F-35

Газета The Times of Israel со ссылкой на источник в Иерусалиме сообщила, что именно власти еврейского государства пролоббировали решение США отменить программу поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35. Сенатор Франц Клинцевич считает, что, лишив Анкару истребителей F-35, Израиль перестраховывается.

Публикация издания была основана на репортаже израильского телеканала Channel 12, сотрудники которого якобы получили эти данные от государственных служащих. Так, лоббисты Тель-Авива в течение последних нескольких месяцев вели скрытую работу, которая должна была склонить власти США к принятому в итоге решению лишить Турцию современных боевых самолетов.

По словам российского сенатора Франца Клинцевича, несмотря на отсутствие между Турцией и Израилем серьезных политических и экономических разногласий, израильская сторона намеренно пролоббировала такое решение, так как Тель-Авив серьезно беспокоит сложившаяся в последнее время неустойчивая обстановка в ближневосточном регионе.

«Израильтяне всегда были продуманными и планировали действия на несколько шагов вперед. А в данном случае их власти серьезно беспокоит обстановка в регионе, а также возможные конъюнктурные изменения в действиях и политике многих стран (в том числе и Турции. — Прим. ФАН), которые в той или иной мере могут угрожать Израилю», — говорит член Совета Федерации.

Турция была одной из первых стран, признавших государственность Израиля. Более того, довольно долгое время Анкара и Тель-Авив поддерживали тесное экономическое и военное сотрудничество. Однако все изменилось в 2003 году, после избрания премьер-министром Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (в настоящее время президент Турции), когда страна взяла курс на стремительную исламизацию. Тогда же и началось усиление антиизраильской риторики. Тем не менее в настоящее время отношения двух стран вряд ли можно назвать даже прохладными.

«Но нужно понимать, что любая страна, располагающая четырьмя дивизионами С-400, в случае гипотетического военного конфликта будет надежно прикрыта с воздуха, и сегодня эти обстоятельства не учитывать нельзя. Да, все это не популяризируется, но с учетом дальней перспективы здесь интересы Израиля и США достаточно серьезно совпадают. Тем более при той неустойчивой поведенческой функции, которую в последние годы демонстрирует Турция с точки зрения продвижения своих интересов. А интересы Анкары вряд ли будут совпадать с интересами Израиля и Соединенных Штатов. Так что покупка Турцией С-400 — это очень серьезный аргумент, который вынудил Израиль лоббировать отмену поставки F-35. Тель-Авив просто перестраховывается», — заключил сенатор.

Напомним, власти США отказались поставлять многоцелевые истребители пятого поколения F-35 в Турцию после того, как Анкара купила у Москвы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф». Соединенные Штаты, впрочем, как и другие страны Североатлантического альянса, опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.