Мать и двое детей найдены мертвыми на Урале после инцидента с лодкой

Екатеринбург, 1 августа. Женщина и двое детей погибли в Свердловской области, когда моторная лодка, перевозившая их по реке, перевернулась. Спасатели нашли тела трех пассажиров в ходе поисковой операции.

«На данный момент спасателями Ивдельского поисково-спасательного отряда примерно в 1,5 километра от места нахождения лодки уже найдены тела троих погибших — матери и двоих детей», — пояснила официальный представитель ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

Как сообщает телеканал 360, трагедия произошла в районе слияния рек Лозьва и Ушма на севере Свердловской области. Спасателей вызвал местный житель, который ждал, пока его семью доставят на лодке. Он обнаружил перевернутую моторку, которую прибило к берегу течением.

Отметим, что на лодке находился еще и пятый человек, который, по всей видимости, управлял судном. В настоящий момент его судьба неизвестна. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи установили, что погибшая женщина была жительницей поселка Ушма и направлялась вместе с детьми и своим знакомым домой из поселка Вижай на деревянной моторной лодке по реке Лозьва. Отец семейства в это время ждал жену и детей в Ушме. Лодка впоследствии была найдена в 17 км от поселка.

Тела погибших в ближайшее время будут доставлены на судмедэкспертизу для установления времени и точной причины смерти.