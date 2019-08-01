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Эксперт рассказал, чем опасен тандем Ляшко и Кличко для Зеленского

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Юрий Кот рассказал, что получится из тандема Ляшко и Кличко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что собирается объединяться с мэром Киева Виталием Кличко против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом депутат рассказал в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

«Я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить усилия, чтобы остановить наступление «зеленой чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый большой палец. — Прим. ФАН)», — сказал он.

Кроме того, политик призвал коллег объединиться «для борьбы». 

Когда Ляшко заявляет о своем желании объединиться с Кличко, то понять это решение с точки зрения логики можно, считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

«Вследствие того вранья и лжи, которые он распространял все эти годы, Ляшко дискредитировал себя так, что люди просто перестали ему доверять. Ему необходимо с кем-то объединяться, чтобы хоть чучелом влезть если не в государственные, то в городские органы. Собственно, что он и делает. Я думаю, Кличко согласится на это предложение, потому что у него тоже ситуация не самая простая.

Он теряет рейтинг доверия среди народонаселения Киева. А это значит, что ему нужно будет себя тоже как-то закреплять», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Юрий Кот рассказал, что получится из тандема Ляшко и Кличко

Ляшко и Кличко прекрасно понимают, что такое политика, которая дает большие возможности и деньги, говорит Юрий Кот.

«Тем более Кличко тоже пытался объединяться с разными политическими силами. Это объединение вполне возможно. У мэра хватает своих воинствующих ребят в команде. Более того, все прекрасно понимают, что судьба страны всегда решается в столице, а Кличко пока еще мэр. Также мы видим, как он начал суетиться и полетел в Америку ради поддержки со стороны западных кураторов. Но дело в том, что такие аферисты, как Кличко и Ляшко, еще могут опираться на поддержку людей. Странно, что народ не видит, какие они мерзавцы. Таким образом, ничего хорошего это объединение не принесет», — констатировал украинский политолог.

Однако любой беспринципный политик опасен для власти и народа, а Ляшко — образец этой самой беспринципности, полагает эксперт.

«То он ложился под [Сергея] Левочкина, то под Рината Ахметова, затем лежал под Юлией Тимошенко. Это человек без чести и совести. Он одержим деньгами и властью. Кроме того, кто бы что ни говорил, у Ляшко есть определенная дьявольская харизма», — сказал Кот.

Ранее лидер Радикальной партии назвал президента Украины Владимира Зеленского узурпатором.

 

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