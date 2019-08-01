Политолог объяснил, почему Порошенко вряд ли осудят по-настоящему

Бывший президент Украины Петр Порошенко слишком много знает, поэтому его вряд ли осудят по-настоящему. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Очередное дело

Государственным бюро расследований Украины было возбуждено новое уголовное дело против бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

На этот раз экс-президента подозревают в хищениях в украинской армии. Фигурантами являются и бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева, и чиновники «Укроборонпрома» и Укрэксимбанка.

По версии обвинения, украинские политики и чиновники основали преступную группу и «с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовали прямо из концерна «Укроборонпром» многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты».

Андрей Портнов уточнил, что по прямому поручения Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой правление Национального банка 19 января 2016 года отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи «Укроборонпрома» будут проходить предоплатой в офшоры. Не нужен валютный отчет перед Национальным банком Украины.

«Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ», — заключил юрист.

Элемент давления

По мнению Дмитрия Родионова, говорить о том, что Петра Порошенко наконец-то посадят, явно преждевременно. Неважно, сколько дел против него возбудят — хоть 11, хоть 111.

«Конечно, многие хотели бы видеть Порошенко в тюрьме, но многие понимают, что на суде тот может слишком много лишнего болтнуть. Все эти дела — это инструмент давления на бывшего президента, очевидно, в процессе передела собственности в стране. И очевидно, что если бы его хотели посадить, то сделали бы это быстро и без ненужного вялотекущего спектакля. Еще очевидно и то, что если бы была реальная угроза, Порошенко быстро поступил бы как Саакашвили — уехал бы из страны», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, аналогии с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили тут натянутые. У Петра Порошенко на Украине серьезные активы и влияние.

«Вот об этом сейчас и идут подковерные переговоры. А разговоры о том, что Порошенко бежал из страны — элемент нагнетания, как и увеличивающееся в прогрессии количество дел на него», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее украинские СМИ сообщили в понедельник, 29 июля, ссылаясь на информированный источник, что Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию.