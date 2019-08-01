Четыре страны НАТО прислали своих наблюдателей на пятые Армейские международные игры 

Москва, 1 августа. В Минобороны России проанонсировали старт юбилейных, пятых Армейских международных игр — они начинаются 3 августа и пройдут на территории десяти государств, сообщает ФАН.

Впервые военных профессионалов примут у себя Монголия, Узбекистан и Индия.

«Отмечу, что растет интерес к играм среди государств-участников Организации Североатлантического договора, — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. — Так, команда Греции полноценно участвует в соревнованиях, а Франция, США, Словакия и Турция прислали своих наблюдателей. Важной особенностью состязаний стало широкое межведомственное представительство на их Всеармейском этапе».

На состязания в Россию приедет 221 команда из 37 стран, семь из них впервые поучаствуют в мероприятии. В программе соревнований российских этапов 32 конкурса, хотя начинались игры для России с двух.

«Из года в год растет уровень сложности турниров, вводятся новые, более зрелищные форматы, активнее привлекаются медиаресурсы», — отметил Шойгу.

В этом году особенно зрелищными должны быть демонстрационно-тестовые заезды женских танковых экипажей и команд в конкурсах «Биатлон на мотовездеходах» и «Биатлон УАЗ-Пикап».

Свои команды на соревнования направили МЧС, МВД России, Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности, Росгвардия и ДОСААФ России, а также движение Юнармия.