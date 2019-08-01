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Авиация Минобороны начала тушить пожары в Сибири

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Авиация Минобороны начала тушить пожары в Сибири
Москва, 1 августа. Авиация Минобороны приступила к тушению пожаров на территории Сибири. О действиях созданной авиагруппировки с места событий рассказал замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

По словам Булгакова, техника Минобороны с восьми утра уже приступила к тушению пожаров. Авиационная группировка из 10 самолетов Ил-76 уже сформирована в Красноярске, 10 вертолетов Ми-8 прибудут на четыре аэродрома края в течение суток. 

«Ежесуточно планируется не менее 20 вылетов Ил-76, — сообщил Булгаков. — В резерве наземная группировка из 270 военнослужащих и 40 единиц техники от Центрального военного округа. В интересах оперативной группы в аэропорту «Емельяново» и находятся в готовности самолет АН-26 и два вертолета Ми-8».

Авиация Минобороны начала тушить пожары в Сибири

В первую очередь авиация Минобороны будет тушить пожары вблизи населенных пунктов и предприятий края.

«Рассчитываю, что личный состав приложит все силы для успешного выполнения поставленной задачи», — передал военным министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Вооруженные силы РФ привлекаются к тушению пожаров в Красноярском крае по поручению Верховного главнокомандующего. Экипажи ВТА ВКС России уже неоднократно участвовали в тушении природных пожаров в разных регионах России.

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