Москва, 1 августа. Антидепрессанты иногда нарушают рост зародыша в утробе матерей, поэтому их нельзя употреблять беременным женщинам, заявили ученые.

Российские и зарубежные специалисты проследили за тем, как серотонин, один из гормонов счастья, влияет на развитие эмбрионов разных животных. Итоги научной работы они опубликовали в журнале ACS Chemical Neuroscience.

Биологи объяснили, почему антидепрессанты опасны для беременных женщин. Как рассказала ученый Института биологии развития РАН в Москве Елена Воронежская, изучение этой темы позволит в будущем раскрыть происхождение, условия и причины появлений ряда распространенных врожденных заболеваний. Как объяснила эксперт, сегодня ученые предполагают, что некоторые врожденные проблемы со здоровьем человека могут появляться из-за избытка или недостатка гормона счастья на первых фазах развития плода.

Специалисты провели серию экспериментов на зародышах морских ежей, моллюсков и рыбок-зебр. Они наблюдали за тем, как появление большого количества «заготовок» серотонина в питательной среде и внутри эмбрионов оказывало воздействие на работу их клеток и всего растущего организма в целом. Выяснилось, что серотонин может проникать в ядра клеток на самых ранних стадиях развития зародыша. Там он входит в реакцию с большим набором белков и существенно меняет то, как они функционируют.

Ранее ирландские ученые пришли к выводу, что кофеин приводит к уменьшению размера плода у беременных. Употребление кофе во время беременности чревато негативными последствиями.

Исследователи изучили показатели почти тысячи матерей и детей. 48% мам во время беременности пили в основном чай, 38% — кофе. Специалисты выяснили, что каждые 100 миллиграммов кофеина, употребленные свыше «безопасных» двухсот миллиграммов в течение первого триместра беременности, приводили к уменьшению веса плода в среднем на 72 грамма. Так, уменьшался рост плода, длина окружности головы, снижался гестационный возраст (срок внутриутробного развития).

У тех, кто потреблял максимальное количество кофеина, плод весил в среднем на 170 граммов меньше, чем у тех, кто ограничивался умеренным количеством кофе и чая. Впрочем, ученые предупреждают — негативный эффект отмечался и у тех, кто ограничивался «безопасной» дозой кофеина, не превышающей 200 миллиграммов в день.