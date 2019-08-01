ГД рассмотрит обращение о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии

Москва, 1 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение вынести на ближайшее заседание Совета обращение от парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.

«В Государственной думе с вниманием отнеслись к заявлению парламента Южной Осетии», — заявил журналистам Володин.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что в состав Совета входят как руководство самой Думы, так и главы всех политических фракций и председатели комитетов.

Согласно информации, приведенной на сайте парламента Южной Осетии, депутаты направили соответствующее обращение к руководству России, в Госдуму и Совет Федерации.

В тексте документа указывается, что события 1920 года не получили должной оценки, а организаторы и исполнители геноцида не привлекались к ответственности.

Кроме того, в обращении отмечается, что Грузия предпринимала попытки этнических чисток в отношении осетинского населения и в 1989–1992 годах. Отмечается роль России в установлении мира в 2008 году.