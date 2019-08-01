Опубликован список пропавших в Белом море байдарочников

Москва, 1 августа. Федеральное агентство новостей публикует список байдарочников, которые перестали выходить на связь во время заплыва в Белом море.

По данным источника ФАН, в группу входили Юрий Молчанов, Дмитрий Черных, Александр Камбур, Татьяна Марголина, Людмила Калихевич, Наталья Щербакова, Алексей и Александр (фамилии не уточняются), а также двое 15-летних подростков — Егор и Евгений.

Ранее сообщалось, что группа из 10 байдарочников пропала в Белом море. Туристы должны были два дня назад добраться до Кондоострова и выйти в эфир, однако этого так и не произошло. Родственники пропавших утверждают, что байдарочники были вынуждены остановиться на другом острове, чтобы переждать непогоду. В настоящее время группу ищут спасатели МЧС.

Это уже не первое происшествие на воде за сегодняшний день. В Свердловской области перевернулась моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей. В настоящее время их местонахождение не определено.