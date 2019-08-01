В МЧС РФ напомнили, что многократно предлагали США помощь в тушении пожаров

Москва, 1 августа. В МЧС РФ напомнили, что Россия неоднократно предлагала США помощь в борьбе с природными пожарами и другими катаклизмами, в том числе на высшем уровне.

Напомним, ранее во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину оказать помощь в тушении горящих сибирских лесов. Президент РФ оценил этот жест как залог будущего восстановления полноформатных отношений между РФ и Штатами. Также Путин сообщил Трампу, что при необходимости воспользуется его предложением.

В МЧС напомнили, что подобные шаги неоднократно делала и российская сторона.

«В 2000, 2003 и в 2011 годах была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах — в тушении пожаров в штате Калифорния», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в 2005 году американцы приняли от России помощь в ликвидации последствий урагана Катрина. Как рассказали в МЧС, Россия тогда направила в Штаты четыре самолета Ил-76, а также продовольственную помощь.

Напомним, в прошлом году в США бушевали пожары на севере и юге штата Калифорния. Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Экономический ущерб от пожаров в США оценивается в 3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что более 800 российских населенных пунктов попали в зону задымления из-за возгорания лесов в Сибири. На данный момент удалось локализовать семь лесных пожаров в Иркутской области.