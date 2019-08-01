Токио, 1 августа. Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi приняла решение отказаться от инвестиций в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ — 2».

Информацию агентства Bloomberg подтвердили ТАСС в Mitsubishi. Представители компании подчеркнули, что соответствующее решение является окончательным, однако от более подробного комментария воздержались.

Напомним, японские корпорации Mitsui и Mitsubishi инициировали переговоры касательно присоединения последней к доле в размере 10% в проекте по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ — 2». Он принадлежит консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec.

«Арктик СПГ — 2» — проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога» заявил, что первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах.