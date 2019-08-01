Бывшая пассия Шаляпина заявила об угрозах Цымбалюк-Романовской

Москва, 1 августа. Экс-подруга Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что нынешняя возлюбленная певца Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает ей и даже пыталась проникнуть к ней в родильный дом.

По словам Гудзевой, Виталина и сейчас продолжает слать ей проклятия, и требует, что она держалась подальше ее от мужчины, сообщает Пятый канал. В роддом Цыбалюк-Романовская намеревалась попасть, когда бывшая пассия Прохора лежала там на сохранении, уточняет Teleprogramma.pro.

«Когда мы с ней впервые поговорили, от ее угроз мне стало плохо. Меня забрали на скорой и положили на сохранение», — цитирует женщину портал «Дни.ру».

По мнению бывшей подруги Шаляпина, Виталина вела себя очень странно, «грозила в роддом приехать». Гудзева посетовала, что и после очень сложных родов Цымбалюк-Романовская продолжала атаковать ее. Она призналась, что ей было очень тяжело о того, что Прохор не встретил ее после выписки (женщина считает, что Шаляпин является отцом ее ребенка). По ее мнению, певец так поступил потому, что боялся, что об этом узнает Виталина.

«Но мы с ним созванивались, я ему фото сына отправила. Виталина увидела у него в телефоне, снова начала меня атаковать звонками», — добавила Гудзева.

По ее словам, пианистка потребовала, что молодая мать не смела больше слать Прохору никакие фото младенца, держалась от него подальше и лучше принесла бумагу с тестом ДНК, сообщает Пятый канал.

Гудзеву перспектива проходить генетическое исследование оскорбляет. К слову, сам Прохор от своего отцовства заранее не отказывается, но ответственность за мальчика готов взять только после положительных результатов анализов.

Ранее бывшая подруга Шаляпина заявила, что не хотела говорить ему о своей беременности, но была вынуждена это сделать, потому что ее выгнали с работы, и у нее просто не осталось средств к существованию. Гудзева напомнила, что у нее уже есть 14-летняя дочь от первого брака. Теперь и второго ребенка женщине придется поднимать в одиночку.

«Я хочу справедливости. Хочу, чтобы Прохор меня содержал», — призналась она в интервью KP.RU

Гудзева добавила, что Шаляпин не отвечает на ее звонки, потому что боится Виталину.