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Прикрывающийся проблемами учителей Кен отрабатывает повестку Ходорковского

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Прикрывающийся проблемами учителей Кен отрабатывает повестку Ходорковского

Санкт-Петербург, 1 августа. Петербургский школьный психолог Даниил Кен, связанный с так называемым «Альянсом учителей», продвигает свои интересы с помощью структур беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Сам Кен утверждает, что политикой начал интересоваться в 2012 году, став участником «белоленточных» протестный акций в Петербурге и Москве. Молодой человек приехал в Москву на «Марш миллионов», где познакомился с лидером спонсируемой Ходорковским нежелательной организации «Открытая Россия» Андреем Пивоваровым. Вскоре, пройдя тест на «верность», в раскрутку молодого психолога стали вкладывать деньги, отметили «Невские новости».

Пять лет назад Кен попал в муниципальные депутаты МО «Московские ворота», хотя сам признавался, что не хотел этой должности и считает работу «скучной». Но, судя по всему, быть депутатом значительно лучше для продвижения себя в городе, нежели просто быть психологом. В 2016 году Кен вместе с Пивоваровым пытались попасть в Закс, но провалились, несмотря на прямую поддержку Ходорковкого.

Прикрывающийся проблемами учителей Кен отрабатывает повестку Ходорковского

Позже Кен создал и возглавил «Альянс учителей». О результатах работы на благо участников профсоюза рассказывают мало — просто не о чем. Однако навальнист «голосит» о несчастных педагогах, которых «режим» якобы прессует.  

Многие уже давно поняли: Кен — очередная кукла Ходорковского, который отрабатывает его задачи и не думает об интересах своих «подопечных».

Напомним, Кен попытается вновь прорваться в муниципальные депутаты, но уже от округа Светлановское.  

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Источник: Невские новости
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